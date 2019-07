Zweedorf : Offener Kreis macht Ferien

von svz.de

22. Juli 2019, 08:13 Uhr

Schön und gesellig sind sie immer: die offenen Kreise für Ältere in der kleinen Zweedorfer Kirche. Umso bedauerlicher mag die regelmäßigen Teilnehmer die Nachricht treffen, dass die Zusammenkunft nun erst einmal in die Sommerpause geht. „Der OKÄ, offene Kreis für Ältere, macht in den Monaten Juli und August Ferien“, teilt die Mitinitatorin Heidi Huhn diesbezüglich mit.

Die Teilnehmer müssen sich jedoch nicht allzu lange gedulden. So fährt die Zweedorferin fort: „Der Kreis von und mit Herrn Pastor im Ruhestand, Alfred Scharnweber, trifft sich wieder - gut erholt - am Dienstag, den 17. September, um 15 Uhr in der Kirche zu Zweedorf,wie immer bei Kaffee und Kuchen und netten Gesprächen.“

Und positiv betrachtet, ist bis dahin nun auch genug Zeit, um wieder reichlich neuen Gesprächstoff für die Runde zu sammeln. Wobei es daran noch nie so richtig gemangelt hat.