Dreilützow : Osterhasen erobern Schlosspark

von svz.de

03. April 2019, 08:06 Uhr

Die Hasen sind los. Am Schloss Dreilützow gibt es traditionell nach dem Osterfest eine Aktion im Freien. Alle Kinder aus der Region sind zu einer kleinen nachösterlichen Hasensuche eingeladen. Wie in den vergangenen Jahren auch, befürchten die Mitarbeiter vom Schloss Dreilützow am Mittwoch, 24. April, eine Hasenplage im Schlosspark. Wahrscheinlich sind sie aus den Osternestern entlaufenen.

Kinder, die helfen möchten, die kleinen Schokoladenhasen zu finden, sind herzlich in das Dorf Dreilützow bei Wittenburg eingeladen. Der Start für die Hasensuche ist 15 Uhr. Pünktliches Erscheinen verbessert die Jagderfolge. Bei hoffentlich schönem Wetter können die Erwachsenen mit den kleinen Hasenjägern im Anschluss an diese Aktion noch einen Spaziergang im Schlosspark unternehmen.