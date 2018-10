Neu Krenzlin : Picher: Kreuzung an der B 5 nimmt Gestalt an

Vor wenigen Wochen wurde der Umbau der Kreuzung B5-Picher-Neu Krenzlin begonnen, jetzt sind schon erste Konturen der neuen Straßenkreuzung erkennbar

von mayk

30. Oktober 2018, 15:05 Uhr

Autofahrer müssen sich nicht nur auf Wartezeiten an den Baustellenampeln einrichten, sondern auch beachten, in welche Richtung gefahren werden kann. Aktuell ist ja ein Abbiegen in Richtung Neu Krenzlin nicht möglich, wie unsere Bild zeigt. Die Federführung der Baustelle hat das Straßenbauamt. Ein entscheidender Anstoß zum Umbau kam auch von der Unfallkommission des Kreises. Mit dem Umbau soll der Unfallschwerpunkt entschärft werden. Die Bauarbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Gemeinde hätte lieber einen Kreisel gesehen, konnte sich aber nicht durchsetzen.