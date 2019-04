Förderverein Biosphäre Schaalsee : Radtour der Geschichte entlang der Grenze

von svz.de

08. April 2019, 11:04 Uhr

Per Rad durch die Grenzregion: Der Förderverein Biosphäre Schaalsee lädt am 20. April zu einer geführten Fahrradtour an der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit Robert Paeplow. Sie führt durch den Norden des Unesco-Biosphärenreservates Schaalsee.

Vor 30 Jahren fiel die innerdeutsche Grenze, die auch die Schaalseeregion trennte. In Schlagsdorf erinnert heute das Grenzhus an das Leben mit der Grenze und ihren bis in die Gegenwart reichenden Folgen. Der Zeitzeuge Robert Paeplow, Mitglied im Förderverein Biosphäre Schaalsee, erzählt auf der Tour über seine Erfahrungen und Erlebnisse, die die innerdeutsche Trennung für Mensch und Natur mit sich brachte. Er selbst ist nach der Wiedervereinigung von Ratzeburg nach Schlagsdorf gezogen und hat den Aufbau des Grenzhus’ mit begleitet. Die Radtour startet um 11 Uhr am Grenzhus in Schlagsdorf und führt entlang des Parcours „Grenzwege – Lesezeichen in der Natur“ am Mechower See. Paeplow geht auf der etwa zweistündigen Tour auch auf die Geschichte des Biosphärenreservates Schaalsee ein. Wer Interesse an der Radtour hat, wird gebeten, sich bis zum 19. April beim Förderverein unter der Telefonnummer 038851/ 32136 oder per E-Mail an foerderverein@biosphaere-schaalsee.de anzumelden.