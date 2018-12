Lübtheen : Sabine Boschek geht auf Zeitreise

Lübtheenerin öffnet ihr ganz persönliches Archiv für das Hagenower Kreisblatt.

von Dieter Hirschmann

07. Dezember 2018, 10:07 Uhr

In ihrem Arbeitszimmer stehen 85 Aktenordner aufgereiht. Sie sind gefüllt mit Fakten, Fotos und Hintergründen zur Lübtheener Stadtgeschichte. Sabine Boschek geht gern auf Zeitreise. Die 60-Jährige sammelt alles über Ereignisse und Personen aus der Region. Das macht sie schon seit Jahrzehnten. Sehr viele Beiträge aus dem Hagenower Kreisblatt sind dabei. Im Laufe der Zeit ist so ein umfangreiches Archiv entstanden, das das Gegenwärtige für die Nachwelt festhält.

„Ich will das Vergangene bewahren, das Neue kann ich manchmal nicht so toll finden. Ich finde das Alte viel mehr erhaltenswert“, macht sie im SVZ-Gespräch ihren Antrieb deutlich. Und so sammelt sie Todesanzeigen aus Lübtheen und aus den Ortsteilen. Jeder der verstorben ist, bekommt bei ihr eine eigene Seite in ihrem Archiv, weil sie viele von ihnen kennt und Kontakt mit den Angehörigen hat. Neben Lübtheener Themen interessiert sie sich unter anderem für das Redefiner Landgestüt.

Angefangen hat alles Ende der 80er-Jahre. „Ich sammelte zunächst lose die Zeitungsausschnitte aus der Region. Zwischen den Jahren hatte ich immer frei und konnte die ersten Artikel archivieren. Das war damals“, erinnert sich die Lübtheenerin. Bestimmt ist dieser umfangreiche Schatz für einen der Enkelsöhne der Boscheks. „Ihm möchte ich meine Sammlung widmen, damit er nachvollziehen kann, was hier in Lübtheen und Umgebung alles in der Vergangenheit passiert ist“, macht sie deutlich. Boscheks Zeitreise beginnt am 9. November 1989, in einer Zeit, in der es hierzulande sehr turbulent zuging. Alles war im Umbruch, das alte politische System hatte ausgedient, das neue stand vor der Tür.

„So erinnere ich mich beispielsweise noch ganz genau an den Besuch der SPD-Politikerin Regine Hildebrandt im Jahr 1994 in Lübtheen, der für mich sehr beeindruckend war und der natürlich auch seinen Platz in meinem ganz persönlichen Archiv bekommen hat“, blickt Sabine Boschek noch einmal zurück.

Und so finden sich Fakten und Bilder beispielsweise zum einstigen Lübtheener Thälmannwerk in ihrer Sammlung, der Hagenower Chronist Kuno Karls ist bei ihr verewigt, das Landgestüt Redefin ist dabei, die älteste Wirtin ist zu finden ebenso wie die Suche nach dem Sohn des abgestürzten amerikanischen Soldaten in Neuhaus, um nur einige Beispiele zu nennen.

Übrigens ist ihre Sammlung zugleich ein Exkurs in die Geschichte der Schweriner Volkszeitung: Erst in Schwarz-Weiß kommt das Blatt später in Farbe daher, erst im großen Format, dann im kleineren.