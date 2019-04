Zarrentin : Schaalseechor im Kulturpunkt Schwalbe

von svz.de

16. April 2019, 09:06 Uhr

Zarrentin | Der Schaalseechor Zarrentin lädt am Sonntag, dem 5. Mai, ab 15 Uhr im „Kulturpunkt Schwalbe“ in der Amtstraße 27 a zum Frühlingssingen ein. Das Motto des Tages: „Frühlingszeit macht uns das Herz so weit.“ Der Chor unter der Leitung von Elmar Roetz hat derzeit 29 Mitglieder und freut sich an diesem Tag auf viele Besucher in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen. Das Frühlingssingen findet schon seit vielen Jahren statt. Den Chor gibt es seit mehr als 20 Jahren.