Schule in Picher bereitet Tag der offenen Tür vor

von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 09:03 Uhr

Die Theodor-Körner-Schule in Picher bereitet den nächsten Tag der offenen Tür vor.

Wie Schulleiter Michael Tiede informiert, lädt die Bildungsstätte am 26. Januar in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Es gehört zur Tradition der Regionalen Schule in Picher, immer zum Jahresbeginn Interessierten, Eltern wie Geschwistern einen Einblick in die Arbeit der Lehrer und in die Unterrichtstätigkeit zu geben.