Hagenow : Sekundenschlaf verursacht Vollsperrung auf A24

Ein erneuter Unfall auf der A24 mit einem Pferdeanhänger sorgte für eine zweistündige Sperrung des Autobahnabschnittes in Richtung Berlin.

von Hannah Wagner

04. August 2018, 09:35 Uhr

Ein am Steuer seines Wagens eingeschlafener Autofahrer hat auf der Autobahn 24 zwischen Wittenburg und Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern einen Auffahrunfall verschuldet und für eine Vollsperrung des betroffenen Autobahnabschnitts gesorgt.

Der 19 Jahre alte Mann war am Freitagabend ungebremst in den Pferdeanhänger eines vor ihm fahrenden Autos gerast, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß riss der Anhänger ab und wurde auf die linke Fahrbahn geschleudert. Beide Fahrer blieben unversehrt, die Pferde im Anhänger wurden leicht verletzt.

Für Unfallaufnahme, das Umladen der Pferde und die Bergung der Autos musste der Autobahnabschnitt in Richtung Berlin für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.