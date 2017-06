Dreiste Holzdiebstähle : Selbstbedienungsladen Wald

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Heizkosten haben in den vergangenen Jahren kräftig angezogen - auch der Preis für Brennholz. Der Trend zum eigenen Kaminofen und der hohe Bedarf an günstigem Brennholz sorgt in den Wäldern immer häufiger dafür, dass sich dort Langfinger tummeln. Der Wald ist für viele zu einer Art Selbstbedienungsladen geworden. Ganz egal, ob Privatwald oder staatlicher Forst, geklaut wird überall, zu jeder Jahres- und Tageszeit.

„Brennholz verschwindet schnell mal, besonders, wenn es an der Straße zu Verkehrssicherungsmaßnahmen abgenommen wurde. Groß angelegter Holzklau hat bei uns zum Glück noch nicht stattgefunden“, berichtet Sven Seifert, Pressesprecher des Forstamtes Jasnitz. Der 32-Jährige betont aber im selben Atemzug, dass abgelegtes oder zwischengelagertes Holz immer Eigentum des Grundeigentümers der Fläche sei. „Es gibt kein herrenloses Holz. Wer etwas braucht, sollte uns als Forstamt kontaktieren. Denn das unerlaubte Sammeln und Aufarbeiten von Bruch- und Wurfholz beispielsweise ist Diebstahl und damit strafrechtlich verfolgbar.“

Anzeige bei der Polizei erstatten, musste unlängst das Forstamt Friedrichsmoor. „In einem Privatwald kurz vor Mestlin sind 200 Raummeter aufgestapeltes Holz, das bereits verkauft worden war, einfach verschwunden“, berichtet Forstamtsleiter Christian Lange gegenüber der SVZ. Hier läge die Vermutung nahe, dass hier professionelle Diebe ihre Hände im Spiel gehabt hätten. „Diese Menge bedarf zum Abtransport schwerer Technik. Mit dem Handwägelchen schafft man das nicht weg.“ Kleinere Holzmengen würden ab und an auch verschwinden, aber eben nicht häufig.

Ähnlich sieht es im Forstamt Schildfeld aus. „Dass Holz in größeren Mengen mit Lkw’s aus dem Wald geschafft wurde, kam bereits in der Vergangenheit mal vor, aber zum Glück haben wir so etwas schon länger nicht mehr gehabt“, berichtet Jörg Stübe auf telefonische Nachfrage unserer Zeitung. Sporadisch komme es immer wieder mal vor, dass kleinere Mengen Holz verschwänden. „Das liegt aber offensichtlich am mangelnden Unrechtsbewußtsein einiger Mitbürger, die es mit dem Eigentum anderer Leute wohl nicht so genau nehmen“, so der Forstamtsleiter weiter.

von Thorsten Meier

erstellt am 06.Jun.2017 | 05:00 Uhr