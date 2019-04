HAgenow : Shanties in der Alten Synagoge

von svz.de

04. April 2019, 08:41 Uhr

Die Gruppe „fofftein“ kommt am Freitag, 5. April, um 20 Uhr in die Alte Synagoge nach Hagenow. Vier stimmgewaltige Männer singen von Waterkant und hoher See, von Seefahrt, Sturm und kalten Füßen, auf Hoch und Platt und von der Süßen. A capella, mit viel Witz und Schalk im Nacken interpretieren „fofftein“ mehrstimmige Lieder und Shanties.

Alle vier sind auf internationalen Bühnen erprobt und nebenbei einzeln oder gemeinsam mit vielen Preisen dekoriert. Bekannt sind die meisten von ihnen von der Gruppe Liederjan. Jörg Ermisch, Rainer Prüß, Dirk Krause und Jochen Wiegandt stellen sich einfach auf die Bühne oder mitten in den Saal und singen über das Leben auf See und an der Küste. Sie kommen etwas raubeinig daher, aber erreichen mit ihren gescheiten und hintersinnigen Sprüchen alle Generationen.

Karten für Interessenten gibt es im Vorverkauf in der Hagenow-Information, Lange Straße 79, unter Telefon 03883/729096 oder per E-mail an hagenow-info@hagenow.de. Vorbestellte und per Überweisung bezahlte Karten können ab 19 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.