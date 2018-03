Bundeswehr in Hagenow : „Sie sind eine wunderbare Truppe“

Jan-Friedrich Tilmann übergab am Freitag die Führung der Hagenower Panzergrenadiere an Nachfolger Alexander B. Radzko.

von Mayk Pohle

23. März 2018, 20:30 Uhr

Wenn mehr als 250 zivile Ehrengäste länger als zwei Stunden auf einem zugigen Betonplateau in einer Kaserne für die Verabschiedung eines Mannes frieren, dann muss es sich schon um einen besonderen Anlass handeln. Der war die gestrige Übergabe des Kommandos für das Panzergrenadierbataillon 401 auch. Ein sichtlich bewegter Jan-Friedrich Tilmann hat den Befehl über seine Kampftruppe abgegeben. An seinen Freund Alexander Billung Radzko. Beide haben schon 1995 in einem Bataillon gedient, einer als Gefreiter, der andere als Obergefreiter. Jetzt tragen beide den Dienstgrad Oberstleutnant, sind gestandene Grenadiere und stehen nun in der langen Liste der Hagenower Kommandeure. Tilmann lobte dann seine Grenadiere ganz besonders: „Sie sind eine wunderbare Truppe.“

Es war ein großes Zeremoniell, dass das Bataillon da gestern für seinen Kommandeur hingezaubert hat. Der kam nicht zu Fuß zum Appell, sondern im Beiwagen eines historischen Motorrades des Marke „Dnepr“. Mit organisiert hatte das Ganze Hagenows Polizeichef Uwe Mathews. So ist es eben, die Chefs der Hagenower Grenadiere gehören schon immer zum gesellschaftlichen Leben der Stadt und der Region. Und so war es auch keine Überraschung, dass Bürgermeister Thomas Möller seinem Freund Jan ein besonderes Geschenk mitbrachte, aber auch ein Präsent für den Nachfolger mit dabei hatte: Ein aktualisiertes Ortseingangsschild Hagenows. Gedacht als Souvenir für die bevorstehenden Einsätze. Denn die kommen für die Hagenower, als Teil der Afghanistan-Truppe, genauso wie als Teil der so genannten Nato-Speerspitze.

Für Brigadegeneral Oliver Kohl, der als Chef der übergeordneten Panzergrenadierbrigade 41 den Kommandowechsel vornahm, hatte ebenfalls so etwas wie einen Abschied. Auch er wechselt in wenigen Wochen wie Tilmann nach Berlin ins Ministerium. Beide werden dann übrigens in einer Abteilung zusammenarbeiten.

Neben allen Würdigungen fand der General aber auch klare Worte zu zwei wichtigen öffentlichen Diskussionen des vergangenen Jahres. Um den Namen der Kaserne und um den sowjetischen Schützenpanzer BMP im Wappen des Bataillons. Kohl: „Das ist der Umgang mit der nicht nur für mich schwer nachvollziehbaren Diskussion um den Namen dieser Kaserne ... Hier wurde von außerhalb der Bundeswehr versucht, eine tendenzielle Diskussion auch in Hagenow zu entfachen. Aber die Lebenserfahrenen unter uns wissen, dass es in jedem Sachverhalt mindestens zwei Akteure gibt: Einen, der es macht, sowie einen, der es mit sich machen lässt.“ Kohl begrüßte ausdrücklich das Bekenntnis zum BMP als Teil der Geschichte des Bataillons.

Nach dem offiziellen Zeremoniell wurde der scheidende Kommandeur mit einem Schützenpanzer Marder zu einer Extrarunde abgeholt, während seine Truppe in langen Reihen Spalier für ihren Chef stand.