Hagenow : Sonnabend Rallye

ASB-Freizeithaus lädt Kernfamilien ein

von Dieter Hirschmann

05. Juni 2020, 05:00 Uhr

Simone Förster, die Leiterin des ASB-Freizeithauses, hält einen Flyer in der Hand, der für die Eltern der Kinder bestimmt ist, die am Sonnabend in Hagenow etwas unternehmen wollen.

„Es ist wichtig, den Kindern etwas anzubieten, damit wir wieder etwas mehr in die Normalität zurückkommen“, sagt Simone Förster und macht auf die Familienrallye aufmerksam, zu der das Team ihres Hauses am Sonnabend, dem 6. Juni, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einlädt. Die Mannschaft des Hauses hat unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften eine Rallye durch die Stadt Hagenow vorbereitet. Mütter und Väter mit ihren Kindern oder auch die Großeltern mit ihren Enkeln können mit einem Fragebogen, den es im Freizeithaus gibt, ausgestattet auf Erkundungstour durch Hagenow gehen. Das verspricht Spaß für die ganze Familie.