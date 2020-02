Besitz/Boizenburg : Sorgenkinder auf Samtpfoten

In der Tierarztpraxis von Katharina Wiener warten zwei Katzen auf ihre Besitzer

06. Februar 2020, 05:00 Uhr

Es passiert ab und an, dass ein geliebter Stubentiger mit samtweichen Pfoten nach einem Ausflug nicht so ohne weiteres nach Hause findet. Die Gründe dafür können verschieden sein, weiß die Leiterin des Ordnungsamtes von Boizenburg-Land, Karin Wienecke. Neugierig schlüpfen die Ausreißer etwa in eine Garage, deren Tür sich plötzlich schließt, oder es kommt in einem fremden Garten wie aus heiterem Himmel zu einem Krampfanfall.

So geschehen am Montag dieser Woche, wo gegen 18 Uhr in der Gemeinde Besitz ein schwarzer Kater nach solch einer Attacke hilflos auf einem Grundstück lag. Die Besitzer mit großem Herz für kleine Katzen meldeten den Fall. Bei Fundtieren verweist das Ordnungsamt, wie Karin Wienecke betont, mit Katharina Wiener auf eine kompetente und hilfsbereite Ansprechpartnerin. Die Tierärztin aus der Boizenburger Bahnhofsvorstadt kümmerte sich auch um dieses Sorgenkind. Sie päppelte das Katerchen schnell wieder auf, konnte aber nicht herausfinden, weshalb er krampfte. Nun hoffen Karin Wienecke und Katharina Wiener, dass sich möglichst schnell sein Eigentümer finden möge. Schon wegen seines äußeren Zustandes geht die erfahrene Veterinärmedizinerin davon aus, dass er ein liebevolles Zu hause hat. Das geschätzt zwei Jahre alte Tier ist sehr gepflegt und steht richtig gut im Futter.

Wer den Kater vermisst oder sagen kann, wo er hingehört, meldet sich ganz einfach bei der Tierärztin. In ihrer Praxis ist telefonisch (unter der Nummer: 038847/55546) schnell jemand zu erreichen.

Das gilt auch für ein zweites Sorgenkind dieser Art, das derzeit ebenfalls seit ein paar Tagen bei Katharina Wiener Asyl erhält. Bei diesem handelt es sich um eine Katzendame, die auch aus dem Regen kam. Sie wurde unterkühlt und nass in Hühnerbusch aufgegriffen und wie der Kater in der Tierarztpraxis versorgt. Sie klettert sehr gern auf Schränke, um ihr Umfeld von oben zu betrachten. Wenn sie auf dem Arm ist, verhält sie sich zutraulich. Sie ist stubenrein und lieb, beschreibt Katharina Wiener das rund sechs Monate junge Fundtier.

Eine Frage beschäftigt sie da aus aktuellem Anlass. An wen wendet sie sich am besten hilfesuchend, wenn außerhalb der Arbeitszeiten der Amtsverwaltung ein in Not geratenes Tier gefunden wird und es in ihre Praxis „zugeführt“ werden möchte. Im Polizeirevier Boizenburg hatte sie wegen des schwarzen Katers vergeblich telefonisch nachgefragt. Denn die Beamten fuhren deswegen nicht nach Besitz. Sie musste es nach der Sprechstunde in ihrer Praxis selber tun.

Dabei war die Tierärztin bislang immer davon ausgegangen, bei der Polizei diesbezüglich den richtigen Ansprechpartner zu bitten.

Allgemein, so der Kriminalhauptkommissar Jan Steglich, sei das natürlich richtig. Das gelte vor allem bei entlaufenen oder gefundenen Tieren, wie beispielsweise Pferde oder Rinder oder wie dieser Tage einen Hund, wenn diese zum Beispiel die öffentliche Sicherheit auch im Straßenverkehr gefährden. In dem Fall aus Besitz wollte er sich noch nicht näher äußern, da hier noch einige offene Fragen von verschiedenen Stellen beantwortet werden müssten.

Darauf wartet insbesondere auch Katharina Wiener, um künftig bei aufgefundenen Tieren die richtigen Leute bittend „in die Spur zu schicken“.