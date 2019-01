Hagenow : Sozialausschuss berät in der Kita „Heidehupfer“

von svz.de

09. Januar 2019, 09:56 Uhr

Die Stadt Hagenow teilt mit dass die erste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales am 15. Januar um 18 Uhr in der ASB-Kita „Heidehupfer“ im Ortsteil Hagenow Heide, Hagenower Straße 35, stattfindet. Die Beratung findet also nicht im Rathaus statt, wie es bereits am 20. Dezember in den Hagenower Blättern veröffentlicht wurde, informierte die Teamleitung Ordnung und Soziales.