Wittenburg : Spinnen und Reptilien im Alpincenter

Außergewöhnliche Ausstellung ist am 2. und 3. März in Wittenburg zu erleben

von Onlineredaktion SVZ

21. Februar 2019, 12:00 Uhr

Seltene Gäste werden am 2. und 3. März in Wittenburg erwartet. Mit der „Spinnen & Reptilien Ausstellung“ im Alpincenter erhalten Tierfreunde und alle anderen Interessierten die Chance, über 270 Tieren von Spinnen, Reptilien, Amphibien und Insekten direkt in die Augen zu schauen. 111 verschiedene Arten sind in den Terrarien vertreten. Unter anderem sind dabei einige der größten Reptilienarten weltweit zu bestaunen: Zum Beispiel die größte Würgeschlangenart, die Netzpython, wie auch die Sporn- und Pantherschildkröten. Lernen Sie auch die größte Vogelspinnenart der Welt kennen!

In mehrmals täglich stattfindenden Präsentationen werden die Tiere durch die Pfleger aus den Terrarien genommen und können so auch angefasst werden. Die Besucher werden aktiv in die Thematik mit einbezogen. Auf anschauliche Weise wird viel Wissen und ein Einblick in diese wundersame Tierwelt vermittelt. Natürlich geben auch Schautafeln eindrückliche Hintergrundinformationen zu den in Deutschland wenig bekannten Tieren. Somit ist verständlich, dass Lehrer und Eltern vieler Kinder die „Spinnen & Reptilien Ausstellung“ für pädagogisch besonders wertvoll erachten. Die Ausstellung ist am 2. März von 13 bis 18 Uhr und am 3. März von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.