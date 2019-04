Zarrentin : Stadt erwacht aus Winterschlaf

von svz.de

Die Verantwortlichen können es kaum noch erwarten, dass Zarrentin am Sonntag, 7. April, nun auch ganz offiziell aus dem Winterschlaf erwacht. Von 11 bis 17 Uhr haben sie sich dafür so einiges ausgedacht. So lockt der erste Biosphäre-Markt 2019 am Pahlhuus und auch am Kloster herrscht buntes Treiben. Mit Kinderschminken, Ponys, und Hüpfburg kommen dabei auch die Kleinen voll auf ihre Kosten. Besonderer Höhepunkt ist dann um 13.30 Uhr der heiße Stuhl der beiden Bürgermeister- Kandidaten. Außerdem warten auch noch ein Improvisationstheater, Tanzdarbietungen und natürlich reichlich Leckereien auf die Gäste.