Jungendwehren im Vergleich : Stapel war ein guter Gastgeber

Sie war ein zuvorkommender Gastgeber, die Ortsfeuerwehr Stapel. Am vergangenen Wochenende richtete sie das 13. Gemeindejugendfeuerwehrzeltlager aus. Neun große Zelte wurden auf dem Platz neben dem Feuerwehrhaus aufgebaut, rund 75 Kinder, Jugendliche und Betreuer nahmen daran teil. Dabei waren die Nachwuchskameraden in Gruppen, je nach Ortsfeuerwehr, aufgeteilt und hatten in einem Wettkampf Spiele und Aufgaben zu erledigen, wobei der Spaß im Vordergrund stand. Und als guter Gastgeber „überließ“ die Jugendfeuerwehr Stapel einer anderen Gruppe den Gesamtsieg.



erstellt am 20.Jul.2017 | 08:00 Uhr