Telefonbetrüger klingen sich durch Elbregion

von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 09:04 Uhr

Vor Trickbetrügern am Telefon warnt aktuell die Polizei in der Elbregion. Vier Opfer hätten sich zuletzt gemeldet, denen insgesamt ein Schaden von knapp 7 000 Euro entstanden sei. Die Betroffenen berichteten dabei immer über die gleiche Betrugsmasche: Ein Unbekannter habe sich bei ihnen am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft vorgestellt und behauptet, dass ihre Computer, von Viren befallen oder gehackt worden seien. Damit der Mitarbeiter helfen könne, hätten sie dann eine Fernwartungssoftware installieren müssen.

Das Problem: Mit diesem Programm haben die Betrüger dann Zugriff auf die Rechner ihrer Opfer und können sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking ausspähen. Darüber hinaus verlangen sie für ihre vermeintliche Service-Leistung eine Gebühr. Manchmal fordern Sie für das Erneuern einer angeblich abgelaufenen Lizenz ebenfalls Geld oder sie überreden ihre Opfer dazu, einen kostenpflichtigen Wartungsvertrag einzugehen. Weigern sich die Betroffenen zu zahlen oder auf das Angebot einzugehen, drohen die Täter mit dem Sperren des Rechners und dem Verlust der Daten.

Die Polizei mahnt nun zu umsichtigem Verhalten. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf und geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus.