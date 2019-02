Hagenow : Tierischer Karneval

Aufführung am 24. Februar im Rathaussaal

von svz.de

20. Februar 2019, 08:14 Uhr

An zwei Tagen wird der „Karneval der Tiere“ in Hagenow aufgeführt. Am Montag, 25. Februar, erklingt das Werk gleich drei Mal in Folge im Rathaussaal als geschlossene Veranstaltung für die Schüler der Stadtschule, der Europaschule und der Evangelischen Schule.

Bereits einen Tag zuvor, am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr, wird das Werk für alle zugänglich sein. Jung und Alt sind gleichermaßen eingeladen, sich diese freudvolle Musik anzuhören. Natürlich wird es auch zur Faschingszeit passend zwischendurch etwas zu lachen geben.

Der Eintrittspreis konnte aufgrund der Förderung der Evangelischen Kirchengemeinde, des Freundeskreises für Kirchenmusik in Hagenow und der Stadt Hagenow sehr moderat gestaltet werden. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren zahlen 3 Euro, alle anderen 5 Euro. Familien können eine Familienkarte erwerben. Das Rostocker Kammerorchester wird unter der Leitung des Hagenower Kantors Stefan Reißig zu hören sein. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse, die um 16.15 Uhr öffnet.

Der französische Komponist Camille Saint-Saens (1835-1921) komponierte zur Faschingszeit des Jahres 1886 den „Karneval der Tiere“ für ein Kammerorchester und einen Sprecher. Dieses musikalische Kleinod ist heute noch sehr bekannt und ist Bestandteil des Lehrplanes an allgemeinbildenden Schulen. Saint-Saens hat seinem Werk den Untertitel „große zoologische Fantasie“ gegeben.

Es beschreibt auf unterhaltsame Art und Weise insgesamt vierzehn Tiere wie die Löwen, die Schildkröten, die Hühner oder auch den Schwan.