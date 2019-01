hagenow : Trödelmarkt geht in die Verlängerung

von svz.de

16. Januar 2019, 10:03 Uhr

Außergewöhnlich sollte er sein und außergewöhnlich war der Trödelmarkt, den das Hagenower Freizeithaus „Sausewind“ am Wochenende abgehalten hat. Über 500 Kostüme aus dem aufgelösten Fundus einer Schneiderin wurden angeboten. Fast die Hälfte fand nur an diesem einen Tag einen neuen Besitzer. Damit nun auch die andere Hälfte dazu beitragen kann, dass sich so manch einer - zumindest für ein paar Stunden - als Pirat, Prinzessin oder Hexe fühlen kann, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den Verkauf zu verlängern.

Bis zum 1. Februar haben Interessenten nun täglich in der Zeit von 8 bis 19 Uhr die Gelegenheit, das passende Kostüm für sich zu finden.