Boizenburg : Tür zur Buchwelt steht wieder offen

von SNIT

09. März 2019, 16:00 Uhr

Kaffeeduft erfüllt den Raum und die Regale sind prall gefüllt mit allerlei Büchern, die ihre Leser in eine fremde Welt entführen wollen. Ramona Schlüns und Christiane Voss freuen sich, es endlich geschafft zu haben. Mit dem gestrigen Freitag haben sie die Umbauarbeiten an der Elbe-Buchhandlung ab- und die Eingangstür wieder aufgeschlossen. Pünktlich um 9 Uhr strömten dann auch schon die ersten Neugierigen in den Laden, um zu schauen, was die zwei Frauen mit der großen Unterstützung ihrer Männer so alles anders gemacht haben. Das neue Konzept ist dabei etwas übersichtlicher, aber genauso herzlich wie das ihrer Vorgängerinnen. Davon haben sich auch gleich die Stammkunden überzeugen können. „Sie konnten es gar nicht abwarten, ihre bestellten Bücher endlich abzuholen, damit sie wieder Lesestoff haben“, freute sich Schlünz über den Neustart der Buchhandlung.