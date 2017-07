Hagenow : Turnverein darf endlich bauen

Jetzt kommt die Stadtvertretung aber so richtig ins Schwitzen. Am 13. Juli soll sie in einer Sondersitzung entscheiden, ob sie den Sozialbau am Sportplatz in der Parkstraße weiter verfolgen will. Und sie soll entscheiden, ob der Hagenower Sportverein 125 000 Euro als Kofinanzierung für seinen Kunstrasenplatz bekommen soll.

Doch so einfach wird das nicht, denn dieses Geld hat der Turnverein mindestens genauso verdient. Formal ist das auch so, doch real zahlt die Stadt in dem Fall nichts. Deren Kofinanzierung ist nämlich in den Fördermitteln versteckt. Im Ergebnis muss der Turnverein mehr an Eigenmitteln aufbringen. Die Projekte vom HSV und Turnverein sind in etwa vergleichbar. Ihre Bedeutung auch. Zum einen ist das der HSV mit seinen 15 Mannschaften im Punktspielbetrieb und aktuell sehr bescheidenen Bedingungen. Zum anderen der Sportverein, der zwar „nur“ Freizeitsport anbietet, sich aber vor Mitgliedern nicht retten kann. Eigentlich bleibt der Vertretung nur die Entscheidung beiden Vereinen das gleiche Geld für die Finanzierungen zu geben. Das wird zwar deutlich teurer für die Stadt, wäre aber im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit ein überaus wichtiges Signal für Hagenow und Umgebung und seine Sportler.