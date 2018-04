Zarrentin : Vandalen wüten: Bürgermeister setzt Belohnung aus

Vandalen wüten in Zarrentin am Badestrand

von Mayk Pohle

05. April 2018, 21:00 Uhr

„Da ist wirklich unglaublich, was wir als Stadt und der Bauhof im Besonderen hegen und pflegen, machen andere sinnlos kaputt“, war Zarrentins Bürgermeister Klaus Draeger außer sich. Grund sind Beschädigungen am Badestrand, aber auch auf dem Gelände der Schule. So wurde die hölzerne Umkleidekabine in der Nähe der Schaalseeklause massiv und mit roher Gewalt beschäftigt. Torsten Engel vom Stadtbauhof, der mit seinen Leuten den Schaden entdeckt, schätzte die Reparaturkosten auf mindestens 1000 Euro.

Ziemlich arg ging es auch nahe der Zarrentiner Schule zu. Dort hackten die Täter völlig sinnlos einen Baum ab und beschädigten weitere Einrichtungen. Jetzt wird nach dem oder den Tätern gesucht. Bürgermeister Draeger hat eine Belohnung auf Hinweise ausgesetzt, die zur Identifizierung der Vandalen führen.

Die Zerstörungstour kommt zur Unzeit, den am kommenden Wochenende will Zarrentin sein 80-jähriges Stadtjubiläum groß feiern. Geplant ist auch ein Umzug mit etwa 450 Teilnehmern, die 31 Bilder darstellen werden. Der Strandbereich gehört dabei zu den zentralen Punkten, an denen gefeiert werden soll. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten soll am Sonntag Vormittag stattfinden. Dann ohne sichtbare Schäden.