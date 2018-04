Jasnitz : Verbitterter Kampf um Windpark

Schwarzstorch und Seeadler haben Windkraft-Pläne in Gemeinde Picher bisher gestoppt - Unternehmen prüft nun erneut die Lage

04. April 2018, 05:00 Uhr

Sie wollen nicht aufgeben - weder die Gemeinde Picher noch die Energieunternehmen, in diesem Fall offenbar die Wemag. Denn obwohl das Vorhaben durch ein Naturschutzgutachten gestoppt wurde, kämpfen beide Parteien weiter um einen kleinen Windpark im Ortsteil Jasnitz. Das bestätigte Bürgermeister Detlef Christ auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Picher. „Seit Anfang März beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der Wemag mit der Windparkanlage an der ICE-Strecke bei Jasnitz“, teilte Christ in seinem Bericht mit. „Ein Naturschutzgutachten macht den Bau im Moment allerdings unmöglich. Es geht dort um Seeadler und Schwarzstörche, die sich in dem Gebiet angesiedelt haben sollen.“

Die Hoffnungen der Gemeinde beruhen nun darauf, dass sich die unter Naturschutz stehenden Tiere nicht dauerhaft dort aufhalten, sondern sozusagen nur auf der Durchreise sind. In diesem Fall könnten die Windkraftanlagen möglicherweise doch aufgebaut werden. Die finanziellen Sorgen der Kommune wären damit deutlich abgeschwächt - allein die Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen würde viel Geld einbringen. Und wenn einem das Ganze auf dem Silbertablett serviert wird, kann kaum einer nein sagen, wohl auch nicht Bürgermeister Detlef Christ: „Wenn die beiden Arten hier wirklich nur auf dem Durchflug und nicht heimisch sind, dann könnte man ein Gegengutachten in Auftrag geben. Das würde durch die Wemag finanziert. Drei bis vier Mitarbeiter des Unternehmens sind in der Gemeinde seit Wochen auf Prüfrundgängen.“ Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.

Das Unternehmen selbst hält sich auf SVZ-Nachfrage bedeckt. „Wir können Ihnen dazu mitteilen, dass in den vergangenen Wochen in Bresegard bei Picher unterschiedliche Arbeiten an den elektrischen Anlagen durchgeführt wurden. Dazu gehörten unter anderem das Anschließen einer Kundenstation an das Stromnetz sowie die Überprüfung einiger Ortsnetze. Während der Bau- beziehungsweise Wartungsarbeiten waren neben den beauftragten Unternehmen auch Wemag-Mitarbeiter in der Region unterwegs“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Klar ist aber, dass sich Picher per Beschluss der Gemeindevertreter dazu entschieden hat, in Sachen Windkraft nur mit der Wemag zusammenarbeiten zu wollen. Und offensichtlich ist dieser wieder aktuell.

Noch im Sommer vergangenen Jahres hatte Bürgermeister Detlef Christ öffentlich darüber nachgedacht, den Beschluss mit Votum der Gemeindevertreter aufzuheben. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen VSB Holding, das sich auf Windkraft spezialisiert hat, angekündigt, das Schwarzstorchaufkommen in der Gemeinde zu überprüfen - offenbar ohne Erfolg.