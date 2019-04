von svz.de

08. April 2019, 12:17 Uhr

Zu einer Einwohnerversammlung lädt die Stadt Boizenburg alle Interessierten aus den Ortsteilen Schwartow, Metlitz und Heide. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schwartow, Am Hof 42a, statt.