Hagenow : Volles Haus im Stock-Gymnasium

Heute starten auch die Hagenower Gymnasiasten in das neue Schuljahr. Doch bevor es für alle, Schüler und Lehrer so richtig ernst wird, gab es am vergangenen Freitagnachmittag noch einen entspannten Termin. Volles Haus im Hagenower Robert-Stock-Gymnasium. Mit einer Feier begrüßten Lehrer und Schüler die Neuen der Klasse 7. Es ist in der Hagenower Bildungseinrichtung lange Jahre Tradition, dass zum Ferienende die neuen Schüler mit einem Fest in Empfang genommen werden. Das interessierte natürlich auch die Eltern, Geschwister und Großeltern der Neuen, die gern der Einladung des Hauses folgten.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 04.Sep.2017 | 08:00 Uhr