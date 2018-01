Silvester in Wittenburg : Volles Haus zum Jahreswechsel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es ist erst wenige Tage her, dass das Team des Alpincenters Hamburg-Wittenburg an den beiden Weihnachtsfeiertagen annähernd 1000 Gäste zu ihrem Mittagsbrunch begrüßen konnte. „In den Niederlanden ist es eine liebgewonnene Tradition, die Mahlzeiten an den Festtagen nicht in den heimischen vier Wänden einzunehmen, sondern sich bei den verschiedensten Anlässen bewirten zu lassen“, berichten Carlijn van der Valk und Mathijs Grieken am Silvesterabend im Gespräch mit der SVZ. Die beiden jungen Holländer sind seit März des gerade erst zu Ende gegangenen Jahres die neuen Geschäftsführer des Wittenburger Alpincenters und freuten sich am vergangenen Sonntag, dass am Silvesterabend erneut mehr als 700 Feier- und Partylustige den Jahreswechsel bei ihnen verbringen wollten.

