Zarrentin : Wahlhelfer gesucht

Amt Zarrentin bittet um Unterstützung

von svz.de

18. Februar 2019, 09:16 Uhr

Die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai wird eine Mammutwahl. An diesem Tag werden nicht nur die Abgeordneten für das Europaparlament, sondern auch die Mandatsträger für den Kreistag, die Gemeindevertretungen und die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Um für einen reibungslosen Wahlablauf sorgen zu können, sucht das Amt Zarrentin noch nach interessierten Anwohnern, die bereit sind, am 26. Mai 2019 als Wahlhelfer in den Orten Gallin, Kogel, Lüttow-Valluhn, Vellahn und Zarrentin tätig zu sein. Daneben sollten sie auch am 16. Juni 2019 zur Verfügung stehen können. An diesem Tag finden die Stichwahlen zu den Bürgermeisterwahlen statt. Sie sind nötig, sofern keiner der Bürgermeisterkandidaten einer Gemeinde im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent, der abgegeben Stimmen erhalten hat. Weitere Informationen erhalten Interessierte am Telefon unter 038851/838112.