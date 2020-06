Waldstück bei Moraas: Unterwuchs brannte

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

19. Juni 2020, 09:46 Uhr

Etwa 40 Quadratmeter Unterwuchs sind am Donnerstagabend in einem Waldstück bei Moraas in Brand geraten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand, der gegen 20 Uhr durch einen vorbeikommenden Autofahrer bemerkt wurde. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat bereits vor Ort die ersten Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel 03883/ 6310).