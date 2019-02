Dellien : Wehr sucht Nachwuchs

von svz.de

27. Februar 2019, 14:48 Uhr

Etwas in die Jahre gekommen: Das sind die Kameraden der Feuerwehr in Dellien. Deswegen suchen sie auch händeringend Nachwuchs. Sind derzeit doch nur noch drei Jugendliche aktiv, was eine Pause bei der Arbeit in der Jugendfeuerwehr bedingte. Diese will die neu gewählte Jugendfeuerwehrwartin, Julia Musall, nun beenden. Sie lockt interessierte Jugendliche mit regelmäßigen Treffen, die sie langsam fit für den Dienst in der Jugendfeuerwehr machen sollen.

Kinder ab 10 Jahren können sich direkt an Julia Musall unter Telefon 01520/3543716 wenden.