Lübtheen : Wieder Flammen auf Truppenübungsplatz

Es gibt deutlich mehr Glutnester als am Donnerstag. Das Feuer sei aber unter Kontrolle

von Ann-Kristin Herbst

11. August 2018, 13:31 Uhr

Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hat sich am Samstagmittag verschärft. Es seien wieder offene Flammen auf dem rund 130 Hektar großen Gelände zu sehen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Schwerin.

Die Einsatzkräfte versuchten den Brand mit zwei umgebauten Militärpanzern zu löschen. Am Ende der Kettenfahrzeuge seien Löschschläuche befestigt, um die langen Wege zu den Tankplätzen zu vermeiden. Ein Bergepanzer verbreitere außerdem die Brandschneisen rund um Ramm und Lübbendorf. Die 140 Bewohner der Ortschaften waren am Donnerstag für einige Stunden in Sicherheit gebracht worden.

Waldbrand bei Lübtheen: Die Wärmebildkamera unseres Polizeihubschraubers hat noch zahlreiche Glutnester festgestellt (die kleinen weißen Flecke). Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz - danke dafür! Der Job vor Ort ist nicht ungefährlich. Dort wurde jetzt Munition gefunden. pic.twitter.com/Tdg1JElCqV — Polizei Ludwigslust (@PolizeiLWL) August 10, 2018

Ein Polizeihubschrauber sollte am Samstagnachmittag mit einer Wärmebildkamera aktuelle Bilder von dem mit Übungsmunition verseuchten Areal aufnehmen. Schon jetzt sei klar, dass es deutlich mehr Glutnester gebe als noch am Donnerstagabend. Das Feuer sei aber derzeit unter Kontrolle, so der Sprecher.