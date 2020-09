Gross Timkenberg : Willkommene Hilfe bei der Apfelernte

Jayne (5) und Elayna (7) eröffneten Bio-Landpartie in der Bio-Obst-Büdnerei

von Sascha Nitsche

21. September 2020, 05:00 Uhr

„Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Das dachten sich auch Jayne (5) und ihre Cousine Elayna (7). Zusammen mit Sabrina Smolarz und Markus Grabowsky eröffneten sie früh am Sonnabend die Bio-Landpartie in der Bio-Obst-Büdnerei von Heinz Thümmrich in Groß Timkenberg. Die vier schauten einmal ganz genau hin, wie zum Beispiel die Äpfel auf den Markt kommen. Alle erachteten diese Nähe zum Erzeuger als besonders wichtig, um Vorurteile gegen die Landwirte einmal direkt vor Ort abbauen zu können. Ein besonders schöner Nebeneffekt für Heinz Thümmrich: Jayne und Elayna nahmen ihm mit ihren beherzten Griffen zu den Äpfeln am Baum gleich etwas von seiner Ernte ab. Mit zehn bis 15 Tonnen Ertrag rechnet der Bio-Bauer in diesem Jahr.