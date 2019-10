Wittenburg: Auto fuhr gegen Zaun- Fahrerin leicht verletzt

Avatar_prignitzer von svz.de

30. Oktober 2019, 13:16 Uhr

Bei einem Ausweichmanöver hat am Dienstag auf der Kreisstraße 24 bei Karft eine 36-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW verloren und war mit ihrem Wagen gegen einen Zaunpfosten geprallt. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Sachschaden, der zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die 36-Jährige einem entgegenkommenden LKW ausweichen wollen, als sie dabei von der Fahrbahn abkam. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern jedoch noch an.