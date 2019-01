Neujahresempfang : Wittenburg beschreitet neue Wege

Neujahresempfang findet zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht im Rathaus, sondern im Landhaus statt

von Mayk Pohle

09. Januar 2019, 09:56 Uhr

Die Stadt an der Motel eröffnet traditionell der Serie der Neujahrsempänge im alten Kreis Hagenow. Das ist auch 2019 so, heute Abend um 18 Uhr laden Bürgermeisterin Margret Seemann und Bürgervorsteherin Sybill Moß zum Empfang. Jedoch nicht ins Rathaus, sondern in den Saal des Landhauses am Steintor. Damit nicht genug, statt große Reden soll es eine Talkrunde der beiden Einladenden zusammen mit dem im Amt noch neuen Landrat Stefan Sternberg geben. Als Moderator wurde die Radiolegende Carlo von Tiedemann gewonnen. Der Mann mit der unverkennbaren norddeutschen Ansprache war schon im vergangenen Oktober beim Benefizspiel der HSV-Traditionsmannschaft aufgefallen. Beim Empfang sind auch die Sternsinger der katholischen Kirche Christus König in Wittenburg, Traditionell wird am Abend auch wieder der Ehrenpreis der Stadt Wittenburg verliehen.