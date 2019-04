Wittenburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

von svz.de

05. April 2019, 11:55 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Wittenburg haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht eine größere Menge Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 18:45 Uhr und Freitag 08:45 Uhr am Mühlenring in Wittenburg. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter gewaltsam über das Dach in das Gebäude ein und öffneten dort einen Tresor. Nach erstem Überblick wurde eine hohe Summe Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt. Durch die eingesetzte Kriminalpolizei konnten Spuren am Tatort gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall.