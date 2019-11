Wittenburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

07. November 2019, 11:22 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Wittenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Bargeld gestohlen. Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in das Geschäft ein, durchsuchten dort mehrere Räume und stahlen Bargeld aus einem gewaltsam geöffneten Tresor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Hagenower Chaussee ereignet hat.