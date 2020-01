Neuhaus : Wolf: Von Angst oder Scheu keine Spur

Anwohner filmen Raubtier am Freitagvormittag in Neuhaus / Gemeinde und zuständige Behörde wollen Vorfall in den nächsten Tagen „bewerten“

von Robert Lehmann

31. Januar 2020, 14:24 Uhr

„Das ist doch nicht zu fassen!“, sagt Swetlana Plönnigs. Am Freitagvormittag hat sie in der Bahnhofstraße in Neuhaus einen Wolf gefilmt, der sich ruhig die Szenerie ansieht und nach einigen Augenblicken ebenso ruhig im angrenzenden Wald verschwindet. „Angst hat der nicht“, ist sich die Hundebesitzerin, die durch ihre Tiere auf den Wolf aufmerksam gemacht wurde, sicher und teilt das Video im Internet, wo es blitzschnell die Runde macht.

Nur wenige Stunden später ist der kurze Film auch im Rathaus bekannt. „Wir haben das Wolfsbüro sofort informiert. Der Vorfall war dort aber schon von Anwohnern gemeldet worden, das ist auch sehr wichtig“, sagt Bürgermeister Andreas Gehrke. In der kommenden Woche wolle er sich noch einmal mit den Sachverständigen der niedersächsischen Behörde in Verbindung setzen und eine Bewertung des Vorfalls vornehmen. „Wir müssen uns dann überlegen, wie es weitergeht. Der Wolf wurde in der Nähe der Schule und des Horts gefilmt.“ Da müsse man sich Gedanken machen, auch wenn die Experten aus dem Wolfsbüro meinen, dass Wölfe an sich keine Scheu zeigen und nachts auch schon mal durch Dörfer streifen würden. „Er entfernt sich wieder selbstständig“ – das sei noch das Positive.

Beruhigend empfinden das Anwohner wohl aber nicht. „Beängstigend“, so lautet ihre Reaktion. Und auch der ehemalige Wolfsberater der Gemeinde, Hauke Hanstedt meint, dass so ein Verhalten nicht zur Normalität werden dürfte. Da hilft es auch wenig, wenn der Bürgermeister erklärt, dass es ansonsten in letzter Zeit ruhig in Sachen „Wolf“ gewesen ist.