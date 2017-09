Elbe bei Boizenburg : Zehnjähriger holt riesigen Zander ein

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

von Jacqueline Worch

erstellt am 14.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Stolz hält Felix Woche seinen sensationellen Fang in die Kamera – einen Zander, 90 Zentimeter lang und zwölf Kilogramm schwer. Mit einem Köderfisch hat der Zehnjährige den Koloss aus der Elbe bei Boizenburg an den Haken bekommen und mit viel Kraft und Kampfgeist aus dem Wasser gezogen. Papa Mathias Woche stand mit dem Kescher neben dem talentierten Nachwuchsangler und half dem Filius dabei, den riesigen Zander an Land zu bekommen.