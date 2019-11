Neuhaus : Zeit für Familie und Hobbys

Amt Neuhaus: Grit Richter zieht Bilanz zu ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin und will sich nun erstmal um ihre Liebsten kümmern

von Robert Lehmann

06. November 2019, 05:00 Uhr

„Hier haben wir doch schon einmal gesessen“, sagt Grit Richter, als wir am lang gezogenen Tisch im Café Platz nehmen. Und sie hat Recht. Vor einem halben Jahr war es: Zum Auftakt in den Wahlkampfendspurt beantwortete die Bürgermeisterin damals bei einem Cappuccino Fragen zu ihrer zweiten Kandidatur. Einen Cappuccino trinkt sie auch diesmal wieder. Bürgermeisterin ist sie nicht mehr.

„Ich bin immer noch dabei, runter zu kommen“, meint Grit Richter. Erst am vergangenen Freitag hatte Andreas Gehrke ihren Posten im Rathaus übernommen. Gut fünf Monate nach der für viele überraschenden Wahlniederlage der damals amtierenden Bürgermeisterin. „Es war belastend, immer wieder Stellung dazu nehmen zu müssen, was aus mir wird“, sagt sie nun zu diesem Zeitraum und tut es dann doch: „Ich kümmere mich jetzt um meine Familie, meinen Mann, die Kinder und Enkel. Sie sind in den vergangenen Jahren definitiv zu kurz gekommen.“

Im kommenden Jahr möchte Grit Richter dann ehrenamtlich tätig werden. In welche Richtung ihr Engagement gehen soll, wisse sie allerdings noch nicht. „Als Bürgermeisterin habe ich es nicht gut gefunden, Mitglied in einem Verein zu sein. Ich hatte auch gar keine Zeit dafür, jetzt aber schon“ – und auch für ein Hobby. „Als erstes Projekt möchte ich zu Hause ein Gewächshaus haben, den Gurken und Tomaten beim Wachsen zu sehnen“, meint die 57-Jährige mit einem Lachen. „Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich werde es mir anlesen, und möchte es einfach ausprobieren.“

Bis es soweit ist, brauche sie aber noch ein wenig Zeit, nicht nur für die Familie, auch für sich. Ganz loslassen konnte Grit Richter nämlich bisher offenbar nicht, das wird im Gespräch deutlich. Auch wenn einige ihr vorwerfen, sie hätte sich schon in den vergangenen Monaten zurückgezogen. „Ich hatte mich dazu entschieden, nicht mehr viel Neues anzustoßen, sofern es nicht von der Politik gewollt ist. Ich wollte die Weichen für meinen Nachfolger nicht in eine bestimmte Richtung stellen. Das wäre unfair gewesen. Also habe ich mich aufs Tagesgeschäft konzentriert. Von außen wird nicht gesehen, dass trotzdem viel Arbeit in der Verwaltung anliegt.“

Sie verwaltet nur, gestaltet nicht – das wurde der ehemaligen Bürgermeisterin von ihren Gegenkandidaten schon im Wahlkampf vorgeworfen. Das möchte Grit Richter bei der Bilanz über ihre Amtszeit aber nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben gemeinsam mit der Politik Dinge durchgesetzt und verändert. Es sind keine Leuchttürme, aber viele Maßnahmen entstanden, die es lohnt aufzulisten, so zum Beispiel, dass in zwölf Ortsteilen Straßen saniert und ausgebaut wurden.“ Zu ihren Erfolgen zählt sie daneben unter anderem auch den Ausbau des Archezentrums, Sanierungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden, die Badestelle in Rosien oder auch den Beschluss, immer genügend Betreuungsplätze für Kinder anbieten zu können. „Über diesen bin ich heute noch froh. Und ich hätte den Krippen-Neubau gerne noch begleitet. Auch ich habe Ideen gehabt. Wir brauchen dringend sanierten Wohnraum oder eine Jugendbetreuung, aber dafür muss Geld vorhanden sein, und das haben wir nicht. Wir mussten Prioritäten setzen.“

Eine davon sei bei ihr der Hochwasserschutz gewesen. Nicht nur weil das Hochwasser 2013 zu einer ihrer schwersten Aufgaben gehört habe, ebenso wie die Flüchtlingssituation. „Aber wir haben es, wie ich finde, gemeinsam gut gemeistert.“

Was ihr dagegen nicht gelungen sei: „Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit die Absicht gehabt, gemeinsame Ziele mit der Politik zu vereinbaren. Das hätte die Arbeit erleichtert, es hat aber leider nicht geklappt.“ Denn Fakt sei, dass es nichts nütze, wenn die Verwaltung Ideen, aber dafür keine Mehrheit habe. Auch das Ziel, den Schandfleck von Neuhaus, die Brandruine auf der Gülze, zu beseitigen, sei nicht gelungen. „Meine letzte Information ist, dass es erst im kommenden Jahr losgehen soll“, so Grit Richter, die vorerst dem Rathaus keinen Besuch abstatten möchte. „Das wäre im Moment dann doch noch eine merkwürdige Situation.“