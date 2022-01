Hamburg-Ludwigslust : Ab Montag fährt der Pendlerzug endlich wieder

Nach langem Hin und Her zwischen der Deutschen Bahn und Flixtrain, fährt jetzt wieder um 16.51 Uhr ein ICE zwischen Hamburg und Berlin.

Ludwigslust, Hamburg | Ab Montag können die Pendler wohl wieder aufatmen. Ab dem 31. Januar befährt die Deutsche Bahn wieder die Strecke von Hamburg nach Berlin. Der ICE fährt von Montag bis Donnerstag um 16.51 Uhr von Hamburger Hauptbahnhof über Büchen, Ludwigslust und Wittenberge. Nach dem Hin und Her zwischen Flixtrain und der Deutschen Bahn gab es aktuell gar keine vergleichbare Verbindung mehr. Dass nun aber die Deutsche Bahn wieder einspringt, nachdem Flixtrain die Nutzungsrechte auf der Strecke abgegeben hatte, sorgt zunächst für Erleichterung – vor allem bei den Berufspendlern. Gültigkeit der Fahrkarten „In Bezug auf Mecklenburg-Vorpommern sehen wir das DB-Angebot am Nachmittag bis Anfang April für die Ludwigslust-Pendler positiv“, erklärt Marcel Drews, Vorsitzender des Pro-Bahn-Landesverbandes MV. Das Angebot der Deutschen Bahn gilt nur bis zum 6. April, weil ab dem Zeitpunkt Flixtrain wieder die Strecken befahren will. Die Pendler befürchten dann wieder Probleme bei der Gültigkeit der Fahrkarten: Die Fahrgäste würden sich wünschen, dass Flixtrain sich schon jetzt Gedanken macht, wie künftig eine Lösung für Pendler aussehen könne, sagt Drews. Schließlich war der größte Kritikpunkt der Reisenden, dass die Zeitkarten der Deutschen Bahn nicht in Zügen des Unternehmens Flixtrain gültig waren. Dadurch entstanden erhebliche Mehrkosten oder lange Wartezeiten auf einen Zug der Deutschen Bahn. Bisher keine Kooperation Schon vor ein paar Wochen kam keine Kooperation zwischen den beiden Unternehmen zustande. Und jetzt heißt es von Flixtrain: „Aktuell laufen keine Gespräche, wir stehen ebensolchen aber offen gegenüber, um eine Lösung im Sinne der Fahrgäste zu finden“ sagt Sebastian Meyer, Pressesprecher von Flixtrain. Lesen Sie auch: Fahrschein ungültig: Keine Kooperation zwischen Deutsche Bahn und Flixtrain Diesem allgemeinen Problem hatten sich auch schon die Minister in einer Konferenz befasst. Reinhard Meyer, Verkehrsminister von Mecklenburg-Vorpommern, fordere eine Verpflichtung zur Anerkennung von Fernverkehrszeitkarten unabhängig vom Verkehrsunternehmen, welches die Fernverkehrstrasse bedient. Außerdem möchte er, dass es einheitlichen Tarif gibt. Lesen Sie auch: Pendler-Probleme jetzt Thema in der Bundespolitik Eine Lösung ist aber noch nicht in Sicht. Und wohl auch erst einmal nicht absehbar, befürchtet Drews: „Bis die Bundespolitik eine mögliche Lösung zur Anerkennung von DB-Fahrkarten erarbeitet, vergehen noch Monate.“ Dass auch einfach solche wichtigen Strecken plötzlich nicht mehr bedient werden, sei zwar zulässig, müsse aber in Zukunft verhindert werden: Es dürften keine Züge ausfallen, weil sie eine geringe Auslastung haben. Aus Fahrgastsicht dürften sich die Anbieter nicht nur auf lukrative Verbindungen konzentrieren, sagt Drews. Service ...

