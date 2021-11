Ludwigslust : Adventsmelodien und plattdeutsche Geschichten

Johannes Gillhoff Gesellschaft und die Stiftung Mecklenburg laden zum Konzert mit dem Schweriner Madrigalchor in der Stadtkirche ein.

Ludwigslust | Die Johannes Gillhoff Gesellschaft und die Stiftung Mecklenburg laden ein zum öffentlichen Adventsingen in der Veranstaltungsreihe „Plattdütsch tau´n Hoegen un Besinnen“ ein. In der Stadtkirche Ludwigslust singt am 28. November um 15 Uhr der Schweriner Madrigalchor „Convivium Canticum“ unter der Leitung von Fritz Reinke aus Glaisin Lieder zum Advent. ...

