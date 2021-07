Filmgespräch in Ludwigslust : Filmtheater Luna zeigt Film „Die letzten Reporter“

Die Doku „Die letzten Reporter“ geht auf Kinotour und macht am Mittwoch Halt in Ludwigslust.

Ludwigslust | Das Filmtheater Luna zeigt an diesem Mittwoch, 21. Juli, den Dokumentarfilm „Die letzten Reporter“. Regisseur Jean Boué tourt mit dem Film, der es in die Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis geschafft hat, gerade durch Deutschland. Bei der Aufführung in Ludwigslust wird auch einer der drei Lokalreporter, die Boué mit der Kamera bei ihrer Arbeit begleite...

