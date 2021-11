Angst in Niendorf : Pferdehalter trauen dem Wolf nicht über den Weg

Im Dezember 2018 wurde in Niedersachsen erstmals ein Ponyfohlen auf der Weide angegriffen, gefressen und die Mutterstute verletzt. Im Juni 2020 erbeutete vermutlich ein Rudel ebenfalls in Niedersachsen zwei Jährlinge.

Niendorf an der Rögnitz | 150 Jahre lang war er von der Bildfläche verschwunden und stellt nun Mensch und Tier vor neue Herausforderungen – der Wolf. Seine Rückkehr wirft bei Reitern und Pferdehaltern nicht nur viele Fragen auf, sondern sorgt auch für Ängste und Befürchtungen. In Niendorf an der Rögnitz hat das Raubtier 2016 am Dorfrand eine Färse gerissen. In Vorpommern hätte...

