Autohof Grabow : Tuner: „Wir sind Familienväter, keine Verbrecher“

Autoliebhaber fühlen sich nach Verbot des Tunertreffs in Grabow als Kriminelle abgestempelt und können ihrem Hobby nicht nachgehen. Könnte es bald wieder ein Treffen geben?

Grabow | Goldene Felgen, blaue Unterbodenbeleuchtung und ein Heckspoiler – der Subaru WRX Impreza steht in der Schrauberhalle. Sein Kennzeichen: #Feinxost. So nennt sich eine kleine Gruppe von Autoliebhabern selbst. Dieser Wagen ist das Hobby von Andreas Seifert. Wenn er Zeit hat, schraubt er an dem matt-blauen Wagen herum. Steckt immer mehr Geld rein – insges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.