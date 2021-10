Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin : Ehemaliges KZ-Lagergelände wird umgestaltet

Mit einem halben Jahr Verzögerung beginnen die Umbauarbeiten auf dem ehemaligen Lagergelände des KZ Wöbbelin. Der zentrale Gedenkplatz wird barrierefrei. Dort, wo früher Baracken standen, wachsen bald Stechpalmen.

Wöbbelin | Lange blieben sie im Verborgenen. Nun sollen die Baracken des ehemaligen KZ-Außenlagers Wöbbelin wieder sichtbar gemacht werden. In den kommenden Wochen pflanzen Landschaftsbauer in dem Wäldchen hinter dem zentralen Gedenkplatz an der Landesstraße 072 tausende Stechpalmen. Genau dort, wo früher die Baracken mit den Nummern 59 und 58 standen, lassen di...

