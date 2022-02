Nach Brand eines Mehrfamilienhauses : Spenden und große Hilfsbereitschaft für Bewohner in Neu Kaliß

In der Nacht zu Sonntag brach ein Feuer im Dach eines Mehrfamilienhauses aus. Alle 13 Betroffenen sind vorübergehend in Ferienwohnungen untergebracht. Indes ermittelt die Polizei zur Ursache des Brandes.

Neu Kaliß | Das waren wahrlich Schreckensstunden: In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag kam es gegen 22 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neu Kaliß. Im Zuge der Löscharbeiten mussten dabei alle Bewohner des Gebäudes, einer mit Rollstuhl, evakuiert werden. „Die 13 betroffenen Frauen, Männer und vier Kinder sind verständlicherweise fix und f...

