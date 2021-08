Regional einkaufen : Ludwigsluster Braumanufaktur eröffnet eigenen Hofladen

Künftig wird es neben frisch gebrautem Bier auch andere Produkte aus der Region geben, denn ab 2. September setzt das Unternehmen auf ein breiteres Sortiment.

Ludwigslust | Die Kühltruhe steht schon an ihrem Platz. Erste Regale hängen an den Wänden. Braumeister Jan Albes wird sie in den kommenden Tagen mit regionalen Produkten füllen, denn schon am 2. September will die Braumanufaktur hier einen kleinen Hofladen eröffnen. Viel Platz ist nicht in dem Raum zwischen dem Sudhaus und dem Saal der Orangerie. „Wir starten erst ...

