Bundes- und Landtagswahl : Rege Wahlbeteiligung in Ludwigslust

In Weselsdorf gingen genügend Wähler ins Wahllokal, so dass die Wahlurne zur Auszählung doch nicht auf Reisen gehen musste.

Ludwigslust | Die Befürchtung der Ludwigsluster Gemeindewahlleiterin Ulrike Müller bewahrheitete sich am Ende nicht. Keine Wahlurne musste zur Auszählung auf Reisen gehen, um das Wahlgeheimnis zu wahren. „Tatsächlich waren in Weselsdorf rund 70 Wähler zusammengekommen“, erklärte sie am Montag nach der Bundes- und Landtagswahl. Bei weniger als 50 hätten die Wahlurne...

