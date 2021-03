Regionale Produkte : „Essen Sie weniger Fleisch“

Warum der Chef der Vielanker Metzgerei Frank Förster seinen Kunden rät, auf täglichen Fleischkonsum zu verzichten

Vielank | Mittwoch ist Schlachtetag. Dann geht Frank Förster morgens aus seiner Fleischerei zum Landwirt Jens Petersen. Der hat seinen Stall in Vielank gleich gegenüber in der selben Straße. Gemeinsam suchen sie drei Schweine aus, die Förster kurz darauf im Anhänger zum Schlachthof nach Vellahn bringt. Schon am nächsten Tag fährt Förster die gleiche Strecke noc...

