Corona-Test in Ludwigslust : DRK erweitert Öffnungszeiten im Testzentrum

Nach Schließung der öffentlichen Testzentren in Neustadt-Glewe, Grabow und Ludwigslust erweitert das Deutsche Rote Kreuz die Öffnungszeiten in seinem Testzentrum in der Ludwigsluster Bahnhofstraße.

Ludwigslust | Das Testzentrum des DRK in der Ludwigsluster Bahnhofstraße 6 hat seine Öffnungszeiten erweitert und an den Bedarf angepasst. So sind Corona-Schnelltests jetzt am Freitag und Sonnabend auch zwischen 14 und 19 Uhr möglich. Montags bis donnerstags kann man sich weiterhin zwischen 16 und 18 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Schließung der Zentren ...

